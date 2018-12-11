نجم جديد ينضم إلى لائحة مصابي الأهلي بعد تأكد غيابه عن الملاعب لمدة طويلة !

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تلقت جماهير النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر 2018 صدمة قوية للغاية، وذلك بعدما تم الكشف عن غياب نجم جديد من نجوم القلعة الحمراء بشكل رسمي عن الملاعب لمدة طويلة بسبب معاناته من الإصابة.

حيث أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي اليوم الثلاثاء بشكل رسمي، أن الأشعة التي أجراها المدافع سعد الدين سمير من أجل تحديد مدى خطورة إصابته، قد أثبتت تعرضه إلى تمزق في العضلة الخلفية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أكد الدكتور خالد محمود أن المدافع سعد الدين سمير سوف يغيب عن صفوف فريق الأهلي حوالي 4 أو 5 أسابيع تقريباً، وهو ما يعني تأكد غيابه بشكل رسمي عن المباريات الخمسة القادمة لفريق الأهلي على أن يكون متاحاً بعدها للجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن محمد يوسف.

وبناءً على ذلك فقد انضم المدافع سعد الدين سمير إلى لائحة طويلة من المصابين داخل جدران القلعة الحمراء، والتي تتمثل على النحو التالي: محمد الشناوي / محمد نجيب / أحمد فتحي / رامي ربيعة / علي معلول / ساليف كوليبالي / حسام عاشور / صلاح محسن / مؤمن زكريا / سعد الدين سمير / جونيور أجايي / ميدو جابر.

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