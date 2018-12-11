موعد مباراة العين وويِلنجتون بمشاركة “حسين الشحات” الأربعاء 12/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة العين وويِلنجتون، يستعد فريق العين الإماراتي لملاقاة ضيفه فريق ويلنجتون النيوزيلندي في مساء يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018 على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباراة الدور الأول في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2018 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم العالمية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم العربية وتحديداً نادي العين الإماراتي وأيضاً عشاق اللاعب المصري حسين الشحات، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة العين وويِلنجتون، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة العين وويِلنجتون.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة العين وويِلنجتون، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من العين وويِلنجتون في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة العين وويِلنجتون

موعد مباراة العين وويِلنجتون، يستعد فريق العين الإماراتي لملاقاة ضيفه فريق ويلنجتون النيوزيلندي في مساء يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018 على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباراة الدور الأول في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2018 م.

وتنطلق مباراة العين وويِلنجتون تحديداً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة العين وويِلنجتون والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة العين وويِلنجتون، سوف تكون مباراة العين وويِلنجتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق عامر الخوذيري هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات العين وويِلنجتون والتشكيل المتوقع

موعد مباراة العين وويِلنجتون، يدخل فريق العين غمار مباراته الأولى أمام نظيره فريق ويلنجتون في مسابقة كأس العالم للأندية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل حجز مقعده بشكل رسمي في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن إقامة مسابقة كأس العالم للأندية في نسخة العام الحالي 2018 على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، سوف يُساعد فريق العين كثيراً على تقديم عروض مميزة للغاية وسط حضور جماهيري غفير للغاية من طرف الجماهير الإماراتية.

ولعل ما يؤكد على أهمية دور الجماهير الإماراتية بشدة في النسخة الحالية من مسابقة كأس العالم للأندية، هي الدعوة تم توجيههُا إلى الشارع الإماراتي من أجل مؤازرة فريق العين في مونديال الأندية، حيث أطلق هذه الدعوة طوال الفترة الماضية كلاً من لاعبي فريق العين إضافة إلى مجلس إدارة النادي وأيضاً مختلف وسائل الإعلام الإماراتية.

ويمتلك فريق العين فرصة تاريخية للغاية من أجل الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في النسخة الحالية من مسابقة كأس العالم للأندية، علماً بأن الفائز من هذه المباراة بين فريق العين وبين نظيره فريق ويلنجتون، سوف يلتقي مع فريق الترجي الرياضي التونسي بطل مسابقة دوري أبطال أفريقيا في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

أما في حالة نجاح فريق العين في تخطي عقبة فريق الترجي الرياضي في الدور ربع النهائي، سوف يجد نفسه حينها في مواجهة منتظرة مع فريق ريفر بليت الأرجنتيني بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس.

ويأمل فريق العين أن يكون أول فريق عربي يتمكن من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في الفوز بلقب كأس العالم للأندية، علماً بأن أقصى طموحات العرب في مونديال الأندية قد تمثلت في وصافة فريق الرجاء البيضاوي المغربي لنسخة عام 2013 على أرض دولة المغرب.

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