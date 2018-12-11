بعد أنباء اقتراب رحيله في يناير..الأهلي يحسم الجدل بخصوص مستقبل نجمه

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حسم النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر 2018 كل الجدل القائم، وذلك بخصوص إمكانية رحيل أحد نجومه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة بعد تلقيه عرضاً مغرياً للغاية من طرف أحد الأندية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن كل الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة في مختلف وسائل الإعلام المصرية حول اقتراب رحيل الظهير التونسي علي معلول عن صفوف القلعة الحمراء، هي مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ إلى أن اللاعب التونسي علي معلول لا يزال يمتلك عقداً يمتد مع النادي الأهلي لمدة عامين، وهو ما يعني بالتالي عدم إمكانية رحيله إلا في حالة الحصول على موافقة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

كما شدد الكابتن سيد عبد الحفيظ أيضاً في تصريحاته على أن مجلس إدارة النادي الأهلي إضافة إلى الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد يوسف، ليس لديهما أي نية على الإطلاق للتخلي عن خدمات التونسي علي معلول في الفترة القادمة نظراً للقيمة الفنية الكبيرة التي يتمتع بها.

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