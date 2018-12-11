ملخص مباراة ليفربول ونابولي بمشاركة “محمد صلاح” الثلاثاء 11/12/2018

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ملخص مباراة ليفربول ونابولي، حسم فريق ليفربول الإنجليزي تأهله إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه الصعب على حساب ضيفه فريق نابولي الإيطالي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق ليفربول في المباراة المصري محمد صلاح في الدقيقة الرابعة والثلاثين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، فيما استقر رصيد فريق نابولي عند 9 نقاط مع تراجعه إلى المركز الثالث.

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وجاءت تشكيلة فريق ليفربول الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق نابولي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: ماكسيموفيتش / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / ماريو روي.

خط الوسط: آلان / ماريك هامسيك / خوسيه ماريا كاليخون / فابيان رويز.

خط الهجوم: لوريِنزو إنسيني / دريس ميرتينز.

المدير الفني: الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ملخص مباراة ليفربول ونابولي والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ليفربول ونابولي، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض أسلوب لعبه على الطرف الآخر، وخاصة فريق ليفربول الذي يخوض المباراة وسط دعم جماهيري غفير في عقر داره أنفيلد رود.

وفي الدقيقة الثامنة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق نابولي في المباراة، وذلك حينما سدد القائد السلوفاكي ماريك هامسيك كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل وسط حالة من القلق نوعاً ما من طرف جماهير نادي ليفربول في المدرجات.

ومع مرور الدقائق سيطر الهدوء نوعاً ما على مجريات اللعب، وخاصة في ظل التنظيم المحكم الذي اتسم به فريق نابولي على مستوى جميع خطوطه منذ بداية المباراة، مما جعل فريق ليفربول عاجزاً عن تشكيل أي خطورة على مرمى الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا مثلما كان الحال تماماً في مباراة الذهاب بينهما على ملعب سان باولو.

واستمر ذلك السيناريو حتى جاءت الدقيقة الثانية والعشرين، وحينها إِستغل فريق ليفربول ثغرة في خط دفاع فريق نابولي، لينجح على إثرها في تسجيل هدفه الأول في المباراة عبر السنغالي ساديو ماني، إلا أن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل ليعود السكون من جديد إلى أجواء المدرجات.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الرابعة والثلاثين، نجح فريق ليفربول في تسجيل هدفه الأول في المباراة، وذلك عبر المصري محمد صلاح عقب إِستغلاله غفلة في خط دفاع فريق نابولي وسط فرحة عارمة من طرف جماهير الريدز في مدرجات ملعب أنفيلد رود.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق ليفربول بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة ليفربول ونابولي والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ليفربول ونابولي، في شوط المباراة الثاني دخل فريق ليفربول عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل تأمين تأهله إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، وفي مقابل ذلك بحث فريق نابولي عن أولى الأهداف لكي يقلب به الطاولة على أصحاب الأرض نظراً لحاجة فريق ليفربول وقتها إلى الفوز بفارق هدفين من أجل العبور.

وفي الدقيقة الحادية والخمسين كاد فريق ليفربول ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد المصري محمد صلاح كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى ديفيد أوسبينا.

وفي الدقيقة الثانية والستين حاول الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مدرب فريق نابولي أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من الناحية الهجومية نوعاً ما، وذلك من خلال إشراك اللاعب البولندي زيلينسكي بدلاً من الإسباني فابيان رويز.

وبعدها بست دقائق فقط لا غير واصل المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي عملية تنشيط خطوطه الأمامية سعياً لتسجيل الهدف الوحيد الذي سيقود فريق نابولي إلى الدور ثمن النهائي، وذلك من خلال إشراك المهاجم البولندي ميليك بدلاً من البلجيكي دريس ميرتينز.

وفي الدقيقة السبعين دفع المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي بآخر أوراقه في المباراة على أمل أن يتمكن فريقه من تحقيق الهدف المنتظر، وذلك من خلال إشراك الظهير الأيسر الجزائري فوزي غولام بدلاً من الظهير الأيسر البرتغالي ماريو روي.

وفي الدقيقة السابعة والسبعين سنحت أمام فريق ليفربول فرصة مثالية للغاية من أجل تسجيل ثاني أهدافه في المباراة، وذلك حينما وجد ساديو ماني نفسه في وضعية انفرادية مع حارس المرمى ديفيد أوسبينا، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة بنجاح.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة التاسعة والسبعين، حاول الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول أن يقوم بتأمين خط وسط ميدانه من الناحية الدفاعية، وذلك من خلال إشراك الغيني نابي كيتا بدلاً من البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن فوز وتأهل فريق ليفربول إلى الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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