هل تأهل ليفربول بعد فوزه على نابولي بهدف “محمد صلاح” ؟!

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نجح فريق ليفربول الإنجليزي في تحقيق الفوز اليوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر 2018 على حساب ضيفه فريق نابولي الإيطالي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وبذلك الانتصار نجح فريق ليفربول في حجز مقعده بشكل رسمي في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بفارق الأهداف مع فريق نابولي، حيث رفع فريق ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة.

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ومن جانبه استقر فريق نابولي رصيده عند 9 نقاط ولكن مع تراجعه إلى المركز الثالث بفارق الأهداف عن فريق ليفربول، بينما نجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في حسم صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة إثر فوزه خارج أرضه على حساب مضيفه فريق النجم الأحمر الصربي بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان فريق نابولي يحتاج إلى تسجيل هدف وحيد فقط في شباك فريق ليفربول، حتى يُصبح فريق ليفربول بحاجة إلى الفوز بفارق هدفين، وهو الأمر الذي لم يحتاجه فريق ليفربول نظراً لِنظافة شباكه، مما جعل الهدف الوحيد الذي سجله فريق ليفربول يؤهله مباشرة إلى الدور ثمن النهائي.

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