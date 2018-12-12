تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام سيسكا موسكو

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يشهد ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد في مساء اليوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفه فريق سيسكا موسكو الروسي، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة السابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو تحديداً في تمام الساعة 20:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 21:55 مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق سيسكا موسكو:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو أوُدريوثولا / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / داني كارفاخال.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / لوكا مودريتش / إيسكو.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق ريال مدريد إضافة إلى فريق سيسكا موسكو حتى هذه اللحظة في المجموعة السابعة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 5 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق ريال مدريد، يمتلك في رصيده 12 نقطة.

المركز الرابع: فريق سيسكا موسكو، يمتلك في رصيده 4 نقاط.

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