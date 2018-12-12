كريستيانو رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام يونج بويز بدوري أبطال أوروبا

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تشهد أرض دولة سويسرا في مساء اليوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق يونج بويز السويسري ضيفه فريق يوفنتوس الإيطالي، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثامنة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس ويونج بويز تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الخميس بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة يوفنتوس ويونج بويز منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق يوفنتوس الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق يونج بويز:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني / ماتيا بيرين / بِنسوليو.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / جورُجيو كيليني / أليكس ساندرو / ليوناردو بونوتشي / جواو كانسيلو / دانييلي روجاني.

خط الوسط: ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي / إيمري تشان / رودريجو بِنتانكور.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / دوغلاس كوستا / خوان كوادرادو / كين / ماريو ماندزوكيتش / فيديريكو بيرنارديسكي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق يونج بويز:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: خوان كوادرادو / فيديريكو بيرنارديسكي / كريستيانو رونالدو.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق يوفنتوس إضافة إلى فريق يونج بويز حتى هذه اللحظة في المجموعة الثامنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 5 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق يوفنتوس، يمتلك في رصيده 12 نقطة.

المركز الرابع: فريق يونج بويز، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير.

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