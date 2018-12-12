تعرف على تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع في مباراة اليوم أمام فالنسيا بدوري أبطال أوروبا

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يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لملاقاة مضيفه فريق فالنسيا الإسباني في مساء اليوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018 على ملعب ميستايا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثامنة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر يونايتد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق فالنسيا:

حراسة المرمى: سيرخيو روميرو.

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا / إيريك بايلي / ماركوس روخو / أشلي يونج.

خط الوسط: فريد / أندير هيريرا / بول بوغبا.

خط الهجوم: خوان ماتا / ماركوس راشفورد / روميلو لوكاكو.

المدير الفني: البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق مانشستر يونايتد إضافة إلى فريق فالنسيا حتى هذه اللحظة في المجموعة الثامنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 5 جولات من عمر المسابقة:

المركز الثاني: فريق مانشستر يونايتد، يمتلك في رصيده 10 نقاط.

المركز الثالث: فريق فالنسيا، يمتَلك في رصيده 5 نقاط.

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