بعد هدفه الحاسم أمام نابولي..الصحافة الإنجليزية تتغنى ب”محمد صلاح”

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نجح المصري محمد صلاح في قيادة فريقه ليفربول الإنجليزي نحو التأهل إلى الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما سجل هدف فريقه الوحيد في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر 2018 أمام ضيفه فريق نابولي الإيطالي على ملعب أنفيلد رود.

وبناءً على ذلك قامت جميع الصحف الإنجليزية اليوم الأربعاء بالتغني بالفرعون المصري محمد صلاح الذي عاد من جديد لكي يتألق بشكل ملفت مع فريقه ليفربول، على أمل أن يستمر ذلك التألق حتى نهاية الموسم الحالي.

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والبداية مع صحيفة “ديلي إكسبريس” التي أشادت بالمصري محمد صلاح الذي سجل رابع أهدافه مع فريقه ليفربول في ظرف أيام قليلة، لينجح في قيادة فريق الريدز إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

أما صحيفة “ديلي ميل” فقد كتبت مقالاً تحت عنوان”المهمة اكتملت”، وفي سياق المقال قالت الصحيفة أن المصري محمد صلاح نجح في وضع الكرة بين أقدام أوسبينا حارس مرمى فريق نابولي، ليصعد بِفريق ليفربول إلى الدور ثمن النهائي.

وأخيراً مع صحيفة “ديلي ستار” إضافة إلى صحيفة “ميرور”، حيث ركزت كلاً منهما على هدف المصري محمد صلاح الوحيد في المباراة، والذي قاد بدوره فريق ليفربول إلى الدور ثمن النهائي بالرغم من قوة المنافس فريق نابولي.

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