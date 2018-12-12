موعد مباراة أرسنال وكاراباخ بمشاركة “محمد النني” الخميس 13/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أرسنال وكاراباخ، يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق كاراباخ من دولة أذربيجان في مساء يوم الخميس الموافق 13 ديسمبر 2018 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي أرسنال وأيضاً عشاق اللاعب المصري محمد النني، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة أرسنال وكاراباخ، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وكاراباخ.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة أرسنال وكاراباخ، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من أرسنال وكاراباخ في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة أرسنال وكاراباخ

موعد مباراة أرسنال وكاراباخ، يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق كاراباخ من دولة أذربيجان في مساء يوم الخميس الموافق 13 ديسمبر 2018 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسِنال وكاراباخ تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الجمعة بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أرسنال وكاراباخ والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة أرسنال وكاراباخ، سوف تكون مباراة أرسِنال وكاراباخ منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق عامر الخوذيري هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة أرسِنال وكاراباخ منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات أرسنال وكاراباخ والتشكيل المتوقع

موعد مباراة أرسنال وكاراباخ، يدخل فريق أرسنال غمار مباراته السهلة المقبلة أمام ضيفه فريق كاراباخ في مسابقة الدوري الأوروبي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه بالرغم من ضمانه منذ جولتين تأهله بشكل رسمي إلى دور ال32 من عمر المسابقة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن فريق أرسنال قد نجح أيضاً في ضمان صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة، وهو الأمر الذي يُعطي الفرصة المثالية من جديد لِلإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال من أجل إشراك كل العناصر الإِحتياطية منذ مطلع الموسم إلى العناصر الشابة.

ويأتي في مقدمة العناصر التي لا يوجد مكان لها داخل التشكيلة الأساسية لفريق أرسنال، اللاعب المصري محمد النني والذي كان يُشارك بصفة أساسية في الموسم الماضي نوعاً ما حينما كان المدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينغر لا يزال مدرباً للفريق اللندني.

ولكن الوضع قد تغير كثيراً في الموسم الحالي بالنسبة إلى اللاعب المصري محمد النني مع المدرب الإسباني أوناي إيمري، والذي يُحبذ بدوره الاعتماد على لاعبين يمتازون بالسرعة في خط وسط الميدان مثل الأوروغوياني لوكاس توُريرا إضافة إلى الألماني تشاكا أو حتى الفرنسي الشاب جويندوزي.

وهي النقطة السلبية للغاية التي لم يتحسن فيها اللاعب المصري محمد النني تماماً طوال الفترة الماضية، وهي عامل البطء الشديد الذي يتسم به في نقل الهجمة من الخلف إلى الأمام، مما قد يكون سبباً رئيسياً في نهاية مشواره مع الفريق اللندني خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة لندنية سوف تتألف في هذه المباراة السهلة أمام ضيفه فريق كاراباخ على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / شكودران موستافي / روب هولدينغ / ناتشو مونريال.

خط الوسط: محمد النني / جويندوزي / أليكس إيوبي / أرون رامسي / هينريك مخيتاريان.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ.

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