مصادر صحفية مصرية تؤكد اقتراب عمر خريبين من أحد قطبي الكرة المصرية

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كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018 عن اقتراب المهاجم السوري عمر خريبين من الانتقال بشكل رسمي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة إلى صفوف أحد قطبي كرة القدم المصرية الأهلي أو الزمالك.

حيث أشارت المصادر إلى أن المهاجم السوري عمر خريبين لاعب نادي الهلال السعودي في الوقت الحالي، قد بات على مشارف التعاقد بشكل رسمي مع نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي القادم في ظل أزمته طوال الفترة الماضية مع ناديه الهلال.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ينتظر في الوقت الراهن فقط الحصول على الموافقة الرسمية من مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، وذلك حتى يحسم الصفقة بشكل رسمي مع وكيل أعمال اللاعب السوري.

وكان اللاعب السوري عمر خريبين مرشحاً للإِنتقال إلى صفوف نادي الأهلي في فترة سابقة، إلا أن الصفقة فشلت في نهاية المطاف، كما أعلن نادي بيراميدز بدوره التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب السوري في مطلع الموسم الحالي، إلا أنه سرعان ما تراجع عن إتمام الصفقة دون ذكر الأسباب.

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