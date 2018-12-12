أخبار سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة جيما الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا

Advertisements

تلقت جماهير النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018 أخباراً سارة للغاية، وذلك قبل مباراة المارد الأحمر القادمة أمام ضيفه فريق جيما أبا جيفر من دولة إثيوبيا، ضمن مباريات الذهاب في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

ويأتي ذلك بعدما شهد مران فريق الأهلي اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش في المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة عودة بعض المصابين من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية، وذلك قبل أيام قليلة فقط من أولى مباريات المارد الأحمر في النسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

حيث شارك كلاً من التونسي علي معلول إضافة إلى المالي ساليف كوليبالي في مران اليوم الأربعاء بشكل طبيعي بعد تعافي كلاً منهما من الإصابة، كما واصل أيضاً كلاً من الرباعي وليد أزارو إضافة إلى صلاح محسن وأيضاً سعد الدين سمير وأخيراً محمد الشناوي التدريبات التأهيلية الخاصة بكلاً منهم تمهيداً لعودتهم من الإصابة قريباً.

إقرأ أيضاً: مصادر صحفية مصرية تؤكد اقتراب عمر خريبين من أحد قطبي الكرة المصرية