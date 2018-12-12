تعرف على قائمة الأهلي في مباراته القادمة أمام جيما الإثيوبي بدوري أبطال أفريقيا

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كشف الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة التي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق جيما أبا جيفر من دولة إثيوبيا في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

ولم تعرف قائمة المارد الأحمر تواجد العديد من العناصر الأساسية إما بسبب الإيقاف أو بسبب الإصابة، حيث يغيب عن صفوف فريق الأهلي في هذه المباراة كلاً من: علي معلول / محمد الشناوي / وليد أزارو / صلاح محسن / سعد الدين سمير / محمد نجيب / أحمد فتحي / جونيور أجايي / أحمد حمدي / أكرم توفيق / مؤمن زكريا.

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أما قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في المباراة فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني / ساليف كوليبالي / أحمد علاء / أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / إسلام محارب / كريم نيدفيد / محمد شريف / ميدو جابر / أحمد حمودي / وليد سليمان / ناصر ماهر.

خط الهجوم: مروان محسن.

ومن المقرر أن تُقام هذه المباراة بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق جيما أبا جيفر في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 14 ديسمبر 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

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