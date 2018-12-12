ملخص مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو الأربعاء 12/12/2018 في دوري أبطال أوروبا

Advertisements

ملخص مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو، حقق فريق سيسكا موسكو الروسي فوزاً مفاجئاً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق سيسكا موسكو في المباراة كلاً من اللاعب فيدور تشالوُف في الدقيقة السابعة والثلاثين، إضافة إلى اللاعب جيورجي في الدقيقة الثالثة والأربعين، وأيضاً اللاعب سيِغورسون في الدقيقة الثالثة والسبعين.

Advertisements

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة السابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق سيسكا موسكو رصيده إلى 7 نقاط، فيما استقر رصيد فريق ريال مدريد عند 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة.

وجاءت تشكيلة فريق ريال مدريد الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو أوُدريوثولا / خيسوس فاييخو / خافي سانشيز / مارسيلو.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / فالفيردي / إيسكو.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

ملخص مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب سعياً لتسجيل الأهداف، وخاصة فريق ريال مدريد الذي يخوض المباراة وسط أرضه وجماهيره الملكية وأيضاً في ظل بحثه عن الثأر من خسارة مباراة الذهاب في العاصمة الروسية موسكو.

ومع مرور الدقائق سيطر الهدوء تماماً على أجواء المباراة من الجانبين، وخاصة من جانب فريق ريال مدريد الذي يخوض المباراة بدون أي ضغوطات على الإطلاق، بعكس ضيفه فريق سيسكا موسكو الذي يبحث عن بطاقة التأهل إلى دور ال32 من مسابقة الدوري الأوروبي.

واستمر ذلك السيناريو حتى جاءت الدقيقة الرابعة والعشرين، وحينها سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق ريال مدريد في المباراة، وذلك بعدما سدد النجم الإسباني ماركو أسينسيو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن القائم الأيمن لحارس المرمى الروسي إيجور أكينفيف تصدى للكرة وحرم أصحاب الأرض من التقدم في النتيجة.

وبعدها بخمسة دقائق فقط لا غير واصل فريق ريال مدريد حملاته الهجومية بحثاً عن تسجيل أولى الأهداف، وهذه المرة حينما سدد النجم ماركو أسينسيو كرة أخرى قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى إيجور أكينفيف هو من تصدى للكرة ببراعة هذه المرة منقذاً مرمى فريقه من الهدف الأول.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة السابعة والثلاثين، جاء أول رد فعل حقيقي من جانب فريق سيسكا موسكو في المباراة بشكل قوي للغاية، وذلك حينما إِستغل اللاعب فيدور تشالوُف ثغرة في خط دفاع الفريق الملكي، لينجح على إثرها في تسجيل الهدف لمصلحة فريقه وسط حالة من الصدمة من جانب أصحاب الأرض.

ولم يكتفِ فريق سيسكا موسكو بذلك وحسب، بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل تعقيد المهمة أكثر على فريق ريال مدريد، وفي الدقيقة الثالثة والأربعين نجح فريق سيسكا موسكو في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له اللاعب جيورجي الهدف الثاني عقب إِستغلاله إرتباكاً غير مبرراً على الإطلاق في خط دفاع الفريق الملكي.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم مفاجئ للغاية لمصلحة فريق سيسكا موسكو بهدفين مقابل لا شئ.

ملخص مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو، في شوط المباراة الثاني دخل فريق ريال مدريد عازماً على العودة في النتيجة بأي وسيلة ممكنة، وفي مقابل ذلك حاول فريق سيسكا موسكو أن يُضاعف من تقدمه من أجل القضاء نهائياً على جميع آمال الفريق الملكي.

وقبل انطلاق صافرة الحكم مباشرة حاول الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما، وذلك من خلال إشراك النجم الويلزي جاريث بيل بدلاً من النجم الفرنسي كريم بنزيمة.

وفي الدقيقة الثامنة والخمسين واصل المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري إجراء التعديلات على تشكيلة فريقه، وهذه المرة في خط وسط الميدان من خلال إشراك النجم الألماني توني كروس بدلاً من الإسباني ماركوس لورينتي.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثالثة والسبعين، تلقى فريق ريال مدريد الضربة القاضية، وذلك حينما نجح فريق سيسكا موسكو في تسجيل هدفه الثالث في المباراة والذي جاء عبر اللاعب سيِغورسون وسط حالة من الغضب العارم من طرف الجماهير الملكية.

وبعد الهدف مباشرة دفع المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري بآخر أوراقه في المباراة من خلال إجراء تغيير غير مفهوم على الإطلاق لعشاق الفريق الملكي في مدرجات ملعب سانتياغو بيرنابيو، وذلك من خلال إشراك الإسباني داني كارفاخال في مركز الظهير الأيسر بدلاً من البرازيلي مارسيلو الذي اتضح عليه عدم الجاهزية تماماً من الناحية البدنية.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع خسارة قاسية للغاية لفريق ريال مدريد حامل اللقب في آخر 3 مواسم على التوالي على يد فريق ضمن إقصائه من المسابقة بشكل رسمي وسط غضب عارم في أرجاء ملعب سانتياغو بيرنابيو.

إقرأ أيضاً: ملخص مباراة ليفربول ونابولي بمشاركة “محمد صلاح” الثلاثاء 11/12/2018