ملخص مباراة بايرن ميونخ وأياكس الأربعاء 12/12/2018 في دوري أبطال أوروبا

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ملخص مباراة بايرن ميونخ وأياكس، حسم التعادل الإيجابي المثير للغاية بثلاثة أهداف لمثلها القمة بين فريق بايرن ميونخ الألماني وبين مضيفه فريق أياكس أمستردام الهولندي، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018 على ملعب يوهان كرويف أرينا في مدينة أمستردام على أرض دولة هولندا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق بايرن ميونخ في المباراة كلاً من البولندي روبرت ليفاندوفيسكي في الدقيقة الثالثة عشر والدقيقة السابعة والثمانين، إضافة إلى الفرنسي كينغسلي كومان في الدقيقة التسعين.

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أما أهداف فريق أياكس أمستردام في المباراة فقد سجلها كلاً من الصربي دوسان تاديتش في الدقيقة الحادية والستين والدقيقة الثانية والثمانين من ركلة جزاء، إضافة إلى الأرجنتيني نيكولاس تاليِفيكو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق بايرن ميونخ رصيده إلى 14 نقطة، فيما رفع فريق أياكس أمستردام رصيده إلى 12 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق بايرن ميونخ الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: رافينيا / جيروم بواتينغ / نيكولاس سولي / ديفيد ألابا.

خط الوسط: جوشوا كيميتش / ليون غوريتسكا / سيرج جنابري / توماس مولر / فرانك ريبيري.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفيسكي.

المدير الفني: الكرواتي نيكو كوفاتش.

ملخص مباراة بايرن ميونخ وأياكس والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة بايرن ميونخ وأياكس، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض أسلوب لعبه على الطرف الآخر، وخاصة فريق أياكس أمستردام الذي يخوض المباراة وسط دعم هائل للغاية كما هو معتاد دائماً من طرف جماهيره الباحثة عن العودة من جديد إلى واجهة كرة القدم الأوروبية.

وفي الدقيقة الثانية عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق بايرن ميونخ في المباراة، وذلك حينما سدد الألماني سيِرج جنابري كرة ساقطة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى الكاميروني أونانا أبعدها بأطراف أصابعه ببراعة كبيرة إلى الخارج منقذاً مرمى فريقه من أولى الأهداف.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير إِستغل فريق بايرن ميونخ ثغرة واضحة في خط دفاع فريق أياكس أمستردام، لينجح على إثرها في تسجيل هدفه الأول في المباراة والذي جاء عبر النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي وسط حالة من الصدمة نوعاً ما من طرف أصحاب الأرض.

ولم يكتفِ فريق بايرن ميونخ بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي الدقيقة السابعة والعشرين كاد فريق بايرن ميونخ ينجح في مسعاه، وذلك حينما انفرد النجم روبرت ليفاندوفيسكي بحارس المرمى أونانا، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت للغاية هذه المرة وتصدى للكرة بنجاح مبقياً على آمال فريقه في المباراة.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق بايرن ميونخ بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة بايرن ميونخ وأياكس والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة بايرن ميونخ وأياكس، في شوط المباراة الثاني دخل فريق بايرن ميونخ عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل حسم الأمور نهائياً، وفي مقابل ذلك حاول فريق أياكس أمستردام أن يقوم بتعديل النتيجة في المقام الأول قبل التفكير في قلب الطاولة على ضيفه.

وفي الدقيقة الحادية والستين نجح فريق أياكس أمستردام في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل اللاعب الصربي المخضرم دوسان تاديتش هدف التعادل عقب إِستغلاله ثغرة في خط دفاع فريق بايرن ميونخ وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير الهولندية في مدرجات ملعب يوهان كرويف أرينا.

وفي الدقيقة السادسة والستين كاد فريق بايرن ميونخ يعود من جديد للتقدم في النتيجة، وذلك حينما سدد النجم روبرت ليفاندوفيسكي كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى أونانا تصدى لها ببراعة وأنقذ مرماه من ثاني الأهداف.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير تلقى فريق أياكس أمستردام ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما طرد الحكم لاعبه ماكسيمليان فوبر إثر تدخله العنيف للغاية على متوسط الميدان الألماني ليون غوريتسكا الذي نجا لحسن حظه من إصابة في غاية الخطورة.

وفي الدقيقة الحادية والسبعين حاول الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب فريق بايرن ميونخ أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما سعياً للتقدم من جديد في النتيجة، وذلك من خلال إشراك الفرنسي كينغسلي كومان العائد حديثاً من الإصابة بدلاً من النجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الخامسة والسبعين، اشتعلت أجواء المباراة من جديد، وهذه المرة حينما قام الحكم بطرد النجم الألماني توماس مولر من صفوف فريق بايرن ميونخ إثره تدخله الخطير على لاعب فريق أياكس أمستردام، ليُكمل بذلك كلاً من الفريقين بقية أطوار المباراة بعشرة لاعبين فقط لا غير.

وفي الدقيقة الثانية والثمانين سنحت أمام فريق أياكس أمستردام فرصة مثالية للغاية من أجل تسجيل هدفه الثاني في المباراة، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليتولى تنفيذها الصربي دوسان تاديتش بنجاح محرزاً الهدف الثاني لمصلحة فريقه وسط فرحة جنونية من طرف أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة السابعة والثمانين اشتعلت الأجواء من جديد وهذه المرة حينما احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة فريق بايرن ميونخ، ليتولى تنفيذها النجم روبرت ليفاندوفيسكي بنجاح محرزاً هدف التعادل لمصلحة فريقه وسط خيبة أمل كبيرة من طرف أصحاب الأرض.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير قلب فريق بايرن ميونخ الطاولة على أصحاب الأرض في سيناريو مثير للغاية، وذلك حينما نجح البديل كينغسلي كومان في تسجيل الهدف الثالث لمصلحة الفريق البافاري ليُخيم الصمت تماماً على مدرجات ملعب يوهان كرويف أرينا.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين حتى جاءت الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع وحينها تواصلت الإثارة بعدما نجح فريق أياكس أمستردام في تسجيل هدف التعادل لمصلحة فريقه، لتذهب بعد ذلك المباراة مباشرة إلى نهايتها على وقع التعادل الإيجابي المثير للغاية بثلاثة أهداف لمثلها لكل فريق.

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