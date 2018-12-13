تعرف على تشكيل أرسنال المتوقع في مباراة اليوم بمشاركة “محمد النني” في الدوري الأوروبي

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يشهد ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن في مساء اليوم الخميس الموافق 13 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق أرسنال الإنجليزي ضيفه فريق كاراباخ من دولة أذربيجان، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسِنال وكاراباخ تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الجمعة بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة أرسِنال وكاراباخ منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق عامر الخوذيري هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق أرسنال المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق كاراباخ:

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / شكودران موستافي / سوكراتيس / ناتشو مونريال.

خط الوسط: محمد النني / جويندوزي / أرون رامسي / أليكس إيوبي / هينريك مخيتاريان.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق أرسنال إضافة إلى فريق كاراباخ حتى هذه اللحظة في المجموعة الخامسة في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 5 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق أرسنال، يمتلك في رصيده 13 نقطة.

المركز الرابع: فريق كاراباخ، يمتلك في رصيده 3 نقاط فقط لا غير.

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