تشيلسي في مهمة سهلة اليوم بالدوري الأوروبي..تعرف على تشكيل تشيلسي المتوقع

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يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي لملاقاة مضيفه فريق مول فيدي المجري في مساء اليوم الخميس الموافق 13 ديسمبر 2018 على أرض دولة المجر، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثانية عشر في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي وموُل فيديِ تحديداً في تمام الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 21:55 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة تشيلسي وموُل فيديِ منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق أحمد البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة تشيلسي وموُل فيديِ منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق تشيلسي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق مول فيدي:

حراسة المرمى: ويلي كاباييرو.

خط الدفاع: دافيدي زاباكوستا / غاري كاهيل / أندرياس كريستنسن / إيمرسون.

خط الوسط: سيسك فابريغاس / داني درينكوُوتر / روبن لوفتس تشيك.

خط الهجوم: فيكتور موزيس / بيدرو رودريغيز / أوليفيه جيرو.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق تشيلسي إضافة إلى فريق مول فيدي حتى هذه اللحظة في المجموعة الثانية عشر في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 5 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق تشيلسي، يمتلك في رصيده 15 نقطة.

المركز الثالث: فريق مول فيدي، يمتلك في رصيده 6 نقاط.

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