تعرف على تشكيل ميلان المتوقع في مباراة اليوم أمام أولمبياكوس بالدوري الأوروبي

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يستعد فريق ميلان الإيطالي لملاقاة مضيفه فريق أولمبياكوس اليوناني في مساء اليوم الخميس الموافق 13 ديسمبر 2018 في العاصمة اليونانية أثينا، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة السادسة في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ميلان وأولمبياكوس تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الجمعة بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة ميلان وأولمبياكوس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مباراة ميلان وأولمبياكوس منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق ميلان المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق أولمبياكوس:

حراسة المرمى: بيبي رينا.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا / كريستيان زاباتا / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريغيز.

خط الوسط: فرانك كيسي / تيموي باكايوكو / خواكين سوسو / هاكان كالهانوغلو.

خط الهجوم: باتريك كوتروني / جونزالو هيغواين.

المدير الفني: الإيطالي جينارو غاتوزو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق ميلان إضافة إلى فريق أولمبياكوس حتى هذه اللحظة في المجموعة السادسة في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 5 جولات من عمر المسابقة:

المركز الثاني: فريق ميلان، يمتلك في رصيده 10 نقاط.

المركز الثالث: فريق أولمبياكوس، يمتلك في رصيده 7 نقاط.

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