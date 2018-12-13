بعد نهاية دور المجموعات..تعرف على موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

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يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم مراسم قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، وذلك بعدما انتهت جميع مباريات دور المجموعات من عمر المسابقة في الأسبوع الحالي من شهر ديسمبر 2018.

ومن المقرر أن يقوم الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بإجراء مراسم قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في ظهر يوم الإثنين المقبل الموافق 17 ديسمبر 2018، وذلك في مقر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون على أرض دولة سويسرا.

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وتنطلق مراسم القرعة تحديداً في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، علماً بأن مراسم قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا سوف تكون منقولة بشكل حصري فقط عبر قناة بي إن سبورت الإِخبارية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.

وإليكم الآن جميع الأندية المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م:

التصنيف الأول: فريق بوروسيا دورتموند الألماني / فريق برشلونة الإسباني / فريق باريس سان جيرمان الفرنسي / فريق بورتو البرتغالي / فريق بايرن ميونخ الألماني / فريق مانشستر سيتي الإنجليزي / فريق ريال مدريد الإسباني / فريق يوفنتوس الإيطالي.

التصنيف الثاني: فريق أتلتيكو مدريد الإسباني / فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي / فريق ليفربول الإنجليزي / فريق شالكه الألماني / فريق أياكس أمستردام الهولندي / فريق أولمبيك ليون الفرنسي / فريق روما الإيطالي / فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكما هو معتاد دائماً وبحسب قوانين الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، لن يلتقي أي فريق مع فريق كان متواجداً معه في نفس المجموعة، وإضافة إلى ذلك لن يلتقي أي فريق مع فريق آخر من نفس الإتحاد المحلي التابع له، علماً بأن هذه القوانين سوف يتم تطبيقها فقط في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

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