موعد مباراة الأهلي وجيِما كينيما في دوري أبطال أفريقيا الجمعة 14/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي وجيِما كينيما، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق جيما كينيما الإثيوبي في مساء يوم الجمعة الموافق 14 ديسمبر 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وجيِما كينيما، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجيما كينيما.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وجيِما كينيما، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي وجيما كينيما في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وجيِما كينيما

موعد مباراة الأهلي وجيِما كينيما، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق جيما كينيما الإثيوبي في مساء يوم الجمعة الموافق 14 ديسمبر 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وجيِما كينيما تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي وجيِما كينيما والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي وجيِما كينيما، سوف تكون مباراة الأهلي وجيِما كينيما منقولة بشكل حصري عبر قناة الأهلي، كما ستكون مباراة الأهلي وجيما كينيما منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي.

آخر تحضيرات الأهلي وجيما كينيما والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي وجيِما كينيما، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه المغمور فريق جيما كينيما الإثيوبي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل وضع قدماً له في دور المجموعات من عمر المسابقة الأفريقية قبل موعد مباراة الإياب بين الطرفين على أرض دولة إثيوبيا.

ولا شك أن فريق الأهلي يعلم جيداً أن الأجواء المثالية على أرضه ووسط جماهيره في ملعب برج العرب سوف تكون غير متواجدة تماماً في مباراة الإياب على أرض إثيوبيا، وهو الأمر الذي يُحتم على لاعبي المارد الأحمر ضرورة تحقيق فوز عريض بنتيجة كبيرة، وإضافة إلى ذلك أيضاً يجب على فريق الأهلي أن يُحافظ على نظافة شباكه من الأهداف.

ومن المؤكد أن مشاعر جماهير القلعة الحمراء في هذه المباراة سوف تكون ممزوجة نوعاً ما بالحزن، وذلك بسبب خسارة فريق الأهلي اللقب الأفريقي الأغلى في آخر نسختين على التوالي بالرغم من وصوله إلى المباراة النهائية من عمر المسابقة.

حيث وصل فريق الأهلي أولاً إلى الدور النهائي من عمر المسابقة في نسخة العام الماضي 2017 رفقة الكابتن حسام البدري المدير الفني الأسبق للمارد الأحمر، ولكنه خسر اللقب حينها على يد فريق الوداد البيضاوي المغربي، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب على وقع التعادل السلبي بدون أهداف في ملعب برج العرب، قبل أن يفوز فريق الوداد البيضاوي إياباً بثنائية نظيفة.

وفي نسخة العام الحالي 2018 وصل فريق الأهلي مرة أخرى إلى الدور النهائي من عمر المسابقة رفقة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للمارد الأحمر، ولكنه خسر اللقب أيضاً وهذه المرة على يد فريق الترجي الرياضي التونسي.

وعلى الرغم من فوز فريق الأهلي في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب بر العرب، إلا أن المارد الأحمر تعرض في مباراة الإياب إلى خسارة قاسية بثلاثة أهداف مقابل لا شئ على ملعب رادس، مما أضاع على فريق الأهلي فرصة التتويج بلقبه التاسع على صعيد مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وبدون أدنى شك سوف تكون الفرصة مثالية للغاية أمام لاعبي فريق الأهلي من أجل مصالحة جماهير القلعة الحمراء في نسخة العام الحالي 2019، وخاصة وأن مسابقة دوري أبطال أفريقيا انطلاقاً من هذه النسخة سوف تنتهي في شهر مايو من كل عام وليس في شهر نوفمبر مثلما كان الحال حتى النسخة الماضية.

وقبل هذه المباراة الأولى لفريق الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م أمام ضيفه المغمور فريق جيما كينيما، سوف يُعاني المارد الأحمر من غيابات لا حصر لها على مستوى جميع الخطوط، ويأتي في مقدمتها المهاجم المغربي وليد أزارو بداعي الإيقاف بعد واقعة تمزيق قميصه في الدور النهائي من النسخة الماضية.

أما بقية الغيابات الأخرى التي يُعاني منها فريق الأهلي في هذه المباراة، سوف تكون جميعها بسبب الإصابة والتي جاءت على النحو التالي: صلاح محسن / محمد نجيب / علي معلول / رامي ربيعة / أحمد فتحي / محمد الشناوي / أكرم توفيق / مؤمن زكريا / جونيور أجايي / أحمد حمدي / سعد الدين سمير.

ومن جانبه كان الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق جيما كينيما الإثيوبي، حيث جاءت قائمة فريق الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني / ساليف كوليبالي / أحمد علاء / أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / إسلام محارب / كريم نيدفيد / أحمد حمودي / وليد سليمان / ناصر ماهر / محمد شريف / ميدو جابر.

خط الهجوم: مروان محسن.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق جيما كينيما الإثيوبي على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني / ساليف كوليبالي / أحمد علاء / أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / أحمد حمودي / ناصر ماهر / وليد سليمان.

خط الهجوم: مروان محسن.

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