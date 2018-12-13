بعد مقترح وزير الشباب والرياضة..اتحاد الكرة يتخذ قراراً هاماً بخصوص إمكانية تنظيم كأس أمم أفريقيا 2019

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اتخذ الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اليوم الخميس الموافق 13 ديسمبر 2018 قراراً في غاية الأهمية، وذلك بخصوص إمكانية جمهورية مصر العربية لمسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 بعد المقترح الذي قدمه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس، أكد اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للإتحاد المصري لكرة القدم أن مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، قد استقر اليوم على التقدم بطلب رسمي إلى الإِتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل تنظيم مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار اللواء ثروت سويلم إلى أن المهندس هاني أبو ريدة سوف يجتمع في الأيام القليلة القادمة مع أحمد أحمد رئيس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم، وبناءً على ذلك الإِجتماع بين الطرفين سوف يتم الحسم بشكل رسمي في مسألة تنظيم جمهورية مصر العربية لمسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م.

كما شدد أيضاً اللواء ثروت سويلم في تصريحاته على أن كل أعضاء الإتحاد المصري لكرة القدم قد وافقوا على مقترح تنظيم مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 على أرض جمهورية مصر العربية، وخاصة في ظل عدم تقدم أي دولة أفريقية حتى هذه اللحظة من أجل تنظيم المحفل الرياضي الأكبر على مستوى القارة السمراء.

ويأتي ذلك القرار من طرف الإتحاد المصري لكرة القدم بعدما اعتذرت دولة المغرب بشكل رسمي عن التقدم بطلب من أجل تنظيم مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م، علماً بأن كل ذلك الجدل قد حدث بسبب قيام الإتحاد الأفريقي لكرة القدم بسحب ملف التنظيم من دولة الكاميرون في نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وقد جاء سحب ملف التنظيم من دولة الكاميرون بسبب عدم جاهزية معظم الملاعب إضافة إلى البنية التحتية، وخاصة وأن عدد المنتخبات المشاركة في مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 انطلاقاً من هذه النسخة قد ارتفع إلى 24 منتخباً، علماً بأن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم سوف يكشف النقاب بشكل رسمي عن البلد المضيف لمسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م في يوم 9 يناير القادم 2019.

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