تعرف على موعد مباريات الأهلي والزمالك مع بيراميدز في الدوري المصري

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كشفت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين اليوم الخميس الموافق 13 ديسمبر 2018 عن موعد المباريات المؤجلة لكلاً من فريق الأهلي إضافة إلى فريق الزمالك، وذلك مع فريق بيراميدز في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

حيث أعلنت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في يوم 4 يناير 2019 على ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباراة مؤجلة عن مباريات الأسبوع الثامن من عمر المسابقة، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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كما أعلنت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مباراة الزمالك وبيراميدز في يوم 24 يناير 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباراة مؤجلة عن مباريات الأسبوع التاسع من عمر المسابقة، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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