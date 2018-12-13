رسمياً: مصر تطلب من الكاف تنظيم كأس أمم أفريقيا 2019

Advertisements

أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اليوم الخميس الموافق 13 ديسمبر 2018 تقدمه بطلب رسمي إلى الإتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك من أجل تنظيم مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م على أرض دولة جمهورية مصر العربية.

حيث أكد الإتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس أنه قد أرسل خطاباً رسمياً إلى الإتحاد الأفريقي لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد من أجل تنظيم أكبر محفل رياضي في القارة السمراء، علماً بأن جمهورية مصر العربية هي البلد الأفريقي الوحيد الذي تقدم حتى هذه اللحظة بطلب من أجل تنظيم مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م.

Advertisements

وكان من المقرر أن تُقام مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م على أرض دولة الكاميرون في صيف العام المقبل وتحديداً في شهر يونيو، إلا أن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر سحب ملف التنظيم من دولة الكاميرون بسبب عدم جاهزية معظم الملاعب إضافة إلى سوء حالة البنية التحتية.

وفي الوقت الذي انتظر فيه الإتحاد الأفريقي لكرة القدم تقدم دولة المغرب بطلب من أجل تنظيم الحدث المنتظر، اعتذرت دولة المغرب بشكل رسمي في ظل ضيق الوقت من أجل تنظيم مثل ذلك الحدث المنتظر، وخاصة وأن النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا سوف تعرف مشاركة 24 منتخباً وليس 16 فقط مثلما كان الحال سابقاً.

إقرأ أيضاً: تعرف على موعد مباريات الأهلي والزمالك مع بيراميدز في الدوري المصري