لجنة المسابقات تكشف عن موعد جميع مؤجلات الدوري المصري الممتاز

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كشفت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين اليوم الخميس الموافق 13 ديسمبر 2018 عن موعد جميع المباريات المؤجلة في الدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وقد وصل عدد المباريات المؤجلة في الدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز إلى رقم كبير ومخيف للغاية، مما هدد بعدم استكمال المسابقة في الفترة الماضية إلا أن لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم قد نجحت أخيراً في تحديد موعد لجميع المباريات المؤجلة.

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ولعل ما ساعد نوعاً ما لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم على تحديد موعد المباريات، هو إقصاء أولاً جميع الأندية المصرية من مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م باستثناء فريق الاتحاد السكندري، وإضافة إلى ذلك أيضاً قيام الإتحاد الأفريقي لكرة القدم بتنسيق مواعيد إقامة كلاً من مسابقة دوري أبطال أفريقيا وأيضاً مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

وإليكم الآن موعد أبرز المباريات المؤجلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م:

فريق سموحة / فريق المصري البورسعيدي، الأحد 30 ديسمبر 2018، ملعب برج العرب، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق الإسماعيلي / فريق الزمالك، الثلاثاء 1 يناير 2019، ملعب الإسماعيلية، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بيراميدز / فريق الأهلي، الجمعة 4 يناير 2019، ملعب الدفاع الجوي، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الاتحاد السكندري / فريق الزمالك، السبت 5 يناير 2019، ملعب برج العرب، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق المصري البورسعيدي / فريق بيراميدز، الثلاثاء 8 يناير 2019، ملعب الإسماعيلية، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق سموحة / فريق الأهلي، الثلاثاء 8 يناير 2019، ملعب برج العرب، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بتروجيت / فريق الإسماعيلي، الخميس 24 يناير 2019، ملعب الجيش بالسويس، الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

فريق مصر المقاصة / فريق الأهلي، الخميس 24 يناير 2019، ملعب برج العرب، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الزمالك / فريق بيراميدز، الخميس 24 يناير 2019، ملعب بتروسبورت، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق وادي دجلة / فريق الأهلي، الإثنين 28 يناير 2019، ملعب بتروسبورت، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الإسماعيلي / فريق الاتحاد السكندري، الثلاثاء 29 يناير 2019، ملعب الإسماعيلية، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق الزمالك / فريق مصر المقاصة، الثلاثاء 29 يناير 2019، ملعب بتروسبورت، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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