تعرف على نتائج قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019

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شهد اليوم الخميس الموافق 13 ديسمبر 2018 قيام الإتحاد الإسباني لكرة القدم بإجراء مراسم قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م، على أن ينطلق ذلك الدور بداية من شهر يناير القادم 2019.

ومن المقرر أن تُقام جميع مباريات الذهاب والإياب في الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا ما بين يوم 9 يناير وحتى يوم 16 يناير 2019، علماً بأن المباريات سوف تكون من دور واحد فقط انطلاقاً من الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

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وإليكم الآن جميع الأندية التي نجحت في التأهل إلى الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م:

فريق ريال مدريد / فريق برشلونة / فريق أتلتيكو مدريد / فريق إشبيلية.

فريق ريال بيتيس / فريق إسبانيول / فريق ريال سوسيداد / فريق سبورتينغ خيخون.

فريق ليغانيس / فريق بلد الوليد / فريق فالنسيا / فريق جيرونا.

فريق خيتافي / فريق ليفانتي / فريق أتلتيك بيلباو / فريق فياريال.

أما الآن سوف نستعرض لكم النتائج التي أسفرت عنها قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م:

فريق ريال مدريد / فريق ليغانيس.

فريق خيتافي / فريق بلد الوليد.

فريق ريال بيتيس / فريق ريال سوسيداد.

فريق ليفانتي / فريق برشلونة.

فريق أتلتيك بيلباو / فريق إشبيلية.

فريق سبورتينغ خيخون / فريق فالنسيا.

فريق جيرونا / فريق أتلتيكو مدريد.

فريق فياريال / فريق إسبانيول.

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