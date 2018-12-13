الزمالك يكشف عن قائمته استعداداً لمباراته القادمة في كأس الإتحاد الأفريقي

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كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الخميس الموافق 13 ديسمبر 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق القطن التشادي، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب بين فريق الزمالك وبين ضيفه فريق القطن في مساء يوم السبت المقبل الموافق 15 ديسمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، على أن تُقام مباراة الإياب بين الفريقين على أرض دولة تشاد في الأسبوع المقبل.

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ولم تعرف قائمة الفارس الأبيض سوى بعض الغيابات القليلة سواء بسبب الإصابة أو إما لأسباب فنية، حيث غاب عن قائمة فريق الزمالك كلاً من: محمود عبد العاطي / أحمد مدبولي / أيمن حفني / محمود حمدي الونش / أحمد أبو الفتوح.

أما قائمة فريق الزمالك التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام ضيفه فريق القطن التشادي، فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد / عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود علاء / محمد عبد الغني / بهاء مجدي / حمدي النقاز / حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمود عبد العزيز / عبد الله جمعة / محمد إبراهيم / يوسف أوباما / إبراهيم حسن / مصطفى فتحي / محمود عبد المنعم كهربا / محمد عنتر.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / عمر السعيد / حميد أحداد.

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