تعرف على موعد قرعة دور ال32 لمسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019

Advertisements

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم موعد قرعة دور ال32 من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م، وذلك بعد نهاية جميع مباريات دور المجموعات في مساء يوم أمس الخميس الموافق 13 ديسمبر 2018.

ومن المقرر أن يقوم الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بإجراء مراسم قرعة دور ال32 لمسابقة الدوري الأوروبي في يوم الإثنين المقبل الموافق 17 ديسمبر 2018 في مدينة نيون على أرض دولة سويسرا بمقر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم.

Advertisements

وتنطلق القرعة تحديداً عقب نهاية مراسم قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا مباشرة، علماً بأن مراسم قرعة دور ال32 لمسابقة الدوري الأوروبي سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت الإِخبارية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.

وإليكم الآن جميع الأندية التي نجحت في التأهل إلى دور ال32 في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م:

فريق كلوب بروج البلجيكي / فريق إنتر الإيطالي / فريق نابولي الإيطالي.

فريق غلطة سراي التركي / فريق بنفيكا البرتغالي / فريق شاختار الأوكراني.

فريق فيكتوريا بلزن التشيكي / فريق فالنسيا الإسباني / فريق باير ليفركوزن الألماني.

فريق زيوريخ السويسري / فريق سالزبورغ النمساوي / فريق سيلتك الإسكتلندي.

فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي / فريق سلافيا براغ التشيكي / فريق دينامو زغرب الكرواتي.

فريق فنربخشة التركي / فريق أرسنال الإنجليزي / فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

فريق ريال بيتيس الإسباني / فريق أولمبياكوس اليوناني / فريق فياريال الإسباني.

فريق رابيد فيينا النمساوي / فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني / فريق لاتسيو الإيطالي.

فريق جينك البلجيكي / فريق مالمو السويدي / فريق إشبيلية الإسباني.

فريق كراسنودار الروسي / فريق دينامو كييف الأوكراني / فريق رين الفرنسي.

فريق تشيلسي الإنجليزي / فريق باتي بوريسوف البيلاروسي.

إقرأ أيضاً: الزمالك يكشف عن قائمته استعداداً لمباراته القادمة في كأس الإتحاد الأفريقي