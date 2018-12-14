تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام جيما كينيما الإثيوبي بدوري أبطال أفريقيا

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يشهد ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية في مساء اليوم الجمعة الموافق 14 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي ضيفه فريق جيما كينيما الإثيوبي، ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وجيِما كينيما تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي وجيِما كينيما منقولة بشكل حصري عبر قناة الأهلي على القمر الصناعي نايل سات، كما ستكون مباراة الأهلي وجيِما كينيما منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي.

وإليكم الآن قائمة فريق الأهلي الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق جيما كينيما:

حراسة المرمى: شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني / ساليف كوليبالي / أحمد علاء / أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / هشام محمد / عمرو السولية / أحمد حمودي / وليد سليمان / ناصر ماهر / ميدو جابر / محمد شريف.

خط الهجوم: مروان محسن.

أما الآن سوف نستعرض لكم قائمة فريق الأهلي الغائبة عن مباراة اليوم أمام ضيفه فريق جيما كينيما:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد نجيب / رامي ربيعة / سعد الدين سمير / علي معلول.

خط الوسط: أحمد حمدي / مؤمن زكريا / أكرم توفيق.

خط الهجوم: وليد أزارو / صلاح محسن.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق جيما كينيما:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني / ساليف كوليبالي / أحمد علاء / أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / أحمد حمودي / ناصر ماهر / وليد سليمان.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدير الفني: المصري محمد يوسف.

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