النصر في مهمة سهلة اليوم أمام الرائد بالدوري السعودي..تعرف على تشكيل النصر المتوقع

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يستعد فريق النصر لملاقاة ضيفه فريق الرائد اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2018 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة النصر والرائد تحديداً في تمام الساعة 14:05 ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 15:05 عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 16:05 عصراً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة النصر والرائد منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق النصر المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الرائد:

حراسة المرمى: برادلي جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام / برونو أوفيني / عمر هوساوي / عوض خميس.

خط الوسط: عبدالعزيز الجبرين / دوس سانتوس / نور الدين امرابط / جوليانو / يحيى الشهري.

خط الهجوم: أحمد موسى.

المدير الفني: البرتغالي هيلدر كريستوفاو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق النصر إضافة إلى فريق الرائد حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بعد مرور أول 12 جولة من عمر المسابقة:

المركز الثاني: فريق النصر، يمتلك في رصيده 26 نقطة.

المركز الحادي عشر: فريق الرائد، يمتلك في رصيده 12 نقطة.

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