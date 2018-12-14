الكاف يكشف عن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2018

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كشف الإتحاد الأفريقي لكرة القدم النقاب اليوم الجمعة الموافق 14 ديسمبر 2018 عن القائمة النهائية المكونة من 10 لاعبين، وذلك تمهيداً لإختيار أفضل لاعب في قارة أفريقيا على مستوى العالم عن العام الحالي 2018.

وكانت الإتحاد الأفريقي لكرة القدم قد كشف عن القائمة الأولية المكونة من 34 لاعباً في نهاية شهر نوفمبر الماضي من العام الحالي 2018، قبل أن يكشف اليوم عن القائمة النهائية المكونة من 10 لاعبين، علماً بأن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم سوف يكشف عن الفائز بالجائزة في يوم 8 يناير 2019 في العاصمة السنغالية داكار.

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وقد شهدت القائمة النهائية تواجد لاعبين من جمهورية مصر العربية، وهما المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والفائز بذات الجائزة في العام الماضي 2017، إضافة إلى المصري وليد سليمان لاعب النادي الأهلي.

وإليكم الآن القائمة النهائية المكونة من 10 لاعبين المختارة من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2018:

المصري محمد صلاح، فريق ليفربول الإنجليزي.

المصري وليد سليمان، فريق الأهلي.

النيجيري أليكس إيوبي، فريق أرسنال الإنجليزي.

الكاميروني أندريه أونانا، فريق أياكس أمستردام الهولندي.

الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، فريق أرسنال الإنجليزي.

التونسي أنيس البدري، فريق الترجي الرياضي التونسي.

الجزائري رياض محرز، فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

السنغالي ساديو ماني، فريق ليفربول الإنجليزي.

الأنغولي دينيس أونيانجو، فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

المغربي مهدي بن عطية، فريق يوفنتوس الإيطالي.

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