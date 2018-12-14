موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني السبت 15/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق رايو فاليكانو في مساء يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد ورايو فاليكانو في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق رايو فاليكانو في مساء يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو، سوف تكون مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد ورايو فاليكانو والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو، يدخل فريق ريال مدريد مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق رايو فاليكانو في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره بعد الخسارة المفاجئة والقاسية التي تعرض لها منذ أيام قليلة على الصعيد القاري.

حيث تعرض فريق ريال مدريد إلى خسارة تاريخية على يد ضيفه فريق سيسكا موسكو الروسي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وهي أثقل هزيمة يتعرض لها الفريق الملكي على ملعبه سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من أن فريق ريال مدريد كان قد حسم مسبقاً تأهله إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، إضافة إلى صدارة جدول ترتيب مجموعته الثامنة بفارق 3 نقاط عن فريق روما الإيطالي صاحب المركز الثاني، إلا أن الهزيمة القاسية على يد فريق سيسكا موسكو أحدثت جدلاً واسعاً في الشارع المدريدي.

وبات عامل القلق هو المسيطر الآن على كل عشاق النادي الملكي حول العالم، وخاصة وأن فريق ريال مدريد سوف يبدأ بعد أيام قليلة فقط من الآن مشواره في مسابقة كأس العالم للأندية 2018 على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولا شك أن فريق ريال مدريد سوف يكون مطالباً بضرورة التتويج بلقب كأس العالم للأندية من أجل تصحيح مساره السلبي طوال الدور الأول من عمر الموسم الحالي، علماً بأن الفوز بلقب مونديال الأندية سوف يُساهم في رفع معنويات لاعبي فريق ريال مدريد كثيراً قبل انطلاقة الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

وتبقى النقطة الإيجابية الوحيدة حتى هذه اللحظة، أن فريق ريال مدريد لا يزال يُنافس بكل قوة على كافة الألقاب سواء المحلية أو خاصة القارية، وهو ما يؤكد بدوره على أن فريق ريال مدريد سوف يكون منافساً شرساً حتى آخر لحظة من عمر الموسم، وذلك على الرغم من الفراغ داخل صفوف الفريق منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إضافة إلى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق رايو فاليكانو عل النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

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