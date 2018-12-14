موعد مباراة يوفنتوس وتورينو بمشاركة “كريستيانو رونالدو” السبت 15/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس وتورينو، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في آخر 7 مواسم لملاقاة مضيفه وجاره فريق تورينو في ديربي مدينة تورينو في مساء يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018 على الملعب الأولمبي في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي يوفنتوس وأيضاً عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس وتورينو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وتورينو.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس وتورينو، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس وتورينو في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس وتورينو

موعد مباراة يوفنتوس وتورينو، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في آخر 7 مواسم لملاقاة مضيفه وجاره فريق تورينو في ديربي مدينة تورينو في مساء يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018 على الملعب الأولمبي في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وتورينو تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس وتورينو والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة يوفنتوس وتورينو، سوف تكون مباراة يوفنتوس وتورينو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة يوفنتوس وتورينو منقولة بشكل حصري أيضاً عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات يوفنتوس وتورينو والتشكيل المتوقع

موعد مباراة يوفنتوس وتورينو، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته المرتقبة أمام جاره ومضيفه فريق تورينو في مسابقة الدوري الإيطالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي.

ولا شك أن فريق يوفنتوس يرغب أيضاً في مصالحة جماهيره، وذلك بعد الخسارة المفاجئة وغير المتوقعة التي تعرض لها فريق البيانكونيري منذ أيام قليلة، وذلك خارج أرضه على يد مضيفه فريق يونج بويز السويسري بهدفين مقابل هدف واحد في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من أن فريق يوفنتوس كان قد ضمن تأهله مسبقاً إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، إلا أن هذه الخسارة المفاجئة كانت من الممكن أن تجعله وصيفاً لترتيب مجموعته الثامنة في نهاية المطاف، إلا أن خسارة ملاحقه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قد ضمنت له الصدارة مع نهاية دور المجموعات.

ولعل ما يُثير القلق نوعاً ما بعد هذه الخسارة المفاجئة على يد فريق يونج بويز، أن فريق يوفنتوس دخل هذه المباراة بكامل عناصره الأساسية دون أي غياب على الإطلاق، وخاصة وأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان حاضراً أيضاً.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الفرصة سوف تكون مثالية للغاية أمام فريق يوفنتوس من أجل التصالح مع جماهيره بشكل سريع للغاية، وذلك من خلال أولاً مباراة الديربي أمام جاره فريق تورينو، ومن ثم من خلال مواجهة فريق روما في الأسبوع المقبل مباشرة.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه وجاره فريق تورينو على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

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