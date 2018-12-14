موعد مباراة الترجي والعين بمشاركة “حسين الشحات” السبت 15/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الترجي والعين، يستعد فريق الترجي الرياضي التونسي لملاقاة مضيفه فريق العين الإماراتي في مساء يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018 على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم العالمية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم العربية بشكل خاص وأيضاً عشاق اللاعب المصري حسين الشحات، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الترجي والعين، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الترجي والعين.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الترجي والعين، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الترجي والعين في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الترجي والعين

موعد مباراة الترجي والعين، يستعد فريق الترجي الرياضي التونسي لملاقاة مضيفه فريق العين الإماراتي في مساء يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018 على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الترجي والعين تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الترجي والعين والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الترجي والعين، سوف تكون مباراة الترجي والعين منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الترجي والعين والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الترجي والعين، يدخل فريق الترجي الرياضي غمار مباراته الأولى في الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية أمام مضيفه فريق العين، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل حجز مقعده في الدور نصف النهائي من عمر المونديال.

ولا شك أن فريق الترجي الرياضي يرغب في الظهور بصورة أفضل في النسخة الحالية من مسابقة كأس العالم للأندية، وذلك بعكس ما كان عليه الحال حينما شارك لأخر مرة في مونديال الأندية، حيث نال فريق الترجي الرياضي وقتها المركز السادس في عام 2011 تحديداً.

وبدون أدنى شك يمتلك فريق الترجي الرياضي كافة الإمكانيات اللازمة من الناحية الفنية من أجل تقديم مستويات أكثر من رائعة في النسخة الحالية من مسابقة كأس العالم للأندية، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق الترجي الرياضي قد فاز بلقب دوري أبطال أفريقيا في العام الحالي 2018 على حساب زعيم القارة السمراء وهو فريق الأهلي.

ومن المتوقع أن يقوم التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي الرياضي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق العين على النحو التالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: سامح الدربالي / شمس الدين الذوادي / خليل شمام / حسين الربيع.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي / فرانك كوم / أنيس البدري / يوسف البلايلي / غيلان الشعلالي.

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق العين الإماراتي عازماً هو الآخر على الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في النسخة الحالية من مسابقة كأس العالم للأندية، وخاصة بعد النتيجة الرائعة التي حققها في المباراة الإِفتتاحية للمونديال قبل أيام قليلة أمام ضيفه فريق ويلنجتون من دولة نيوزيلندا.

حيث وجد فريق العين نفسه متأخراً بثلاثة أهداف مقابل لا شئ وسط صدمة من طرف الجماهير الإماراتية، إلا أن إصرار كل لاعب في صفوف فريق العين كان عاملاً مساهماً للغاية في المباراة، التي عاد فيها فريق العين لكي يتعادل بثلاثة أهداف لمثلها قبل أن يحسم تأهله من بوابة ركلات الترجيح.

وبكل تأكيد سوف تكون هذه المباراة بمثابة الفرصة المثالية للمصري حسين الشحات، وذلك من أجل مواصلة تقديم المزيد من العروض المميزة رفقة فريقه العين، علماً بأن المصري حسين الشحات يُعتبر واحداً من نجوم فريق العين منذ الموسم الماضي، مما جعله أحد المرغوبين بقوة خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة للعديد من الأندية الكبرى على الصعيد العربي.

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