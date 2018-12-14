مصادر صحفية تكشف عن موعد الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للأهلي

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 14 ديسمبر 2018 عن موعد قيام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بالإعلان عن اسم المدير الفني الجديد لفريق الأهلي خلفاً للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المقال من منصبه منذ شهر نوفمبر الماضي.

حيث أشارت المصادر إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب سوف يكشف بشكل رسمي عن اسم المدير الفني الجديد لفريق الأهلي عقب نهاية مباراة العودة مباشرة أمام فريق جيما كينيما الإثيوبي في إطار دور ال32 في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي وتحديداً رئيس مجلس الإدارة الكابتن محمود الخطيب لا يزال لم يستقر بعد بشكل نهائي على اسم المدير الفني الجديد لفريق الأهلي، وذلك على الرغم من الاتفاق الذي تم منذ أيام قليلة مع المدرب الإنجليزي المخضرم ستيف بروس.

وقد أكدت المصادر أيضاً أن الكابتن محمود الخطيب سوف يدرس بعناية جميع الملفات المتاحة أمامه بخصوص المدير الفني الجديد لفريق الأهلي، وذلك حتى لا يضطر المارد الأحمر إلى تغيير مديره الفني من جديد في العام المقبل 2019 أو تحديداً بعد نهاية الموسم مثلما كان الحال مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

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