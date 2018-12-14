موعد مباراة الزمالك والقطن في كأس الإتحاد الأفريقي السبت 15/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك والقطن، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق القطن التشادي في مساء يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الزمالك، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك والقطن، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقطن.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك والقطن، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك والقطن في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

موعد مباراة الزمالك والقطن

موعد مباراة الزمالك والقطن، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق القطن التشادي في مساء يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والقطن تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك والقطن والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك والقطن، سوف تكون مباراة الزمالك والقطن منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الزمالك والقطن منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي.

آخر تحضيرات الزمالك والقطن والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك والقطن، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه المغمور فريق القطن التشادي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل وضع قدماً له في دور المجموعات لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

ولا شك أن فريق الزمالك يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق في مباراة الإياب على أرض دولة تشاد بعد أسبوع واحد فقط من الآن، وهو الأمر الذي يُحتم بدوره على لاعبي فريق الزمالك ضرورة حسم المهمة منذ مباراة الذهاب.

ولعل ما يُزيد أكثر من حظوظ فريق الزمالك في مباراة الذهاب أمام ضيفه المغمور فريق القطن التشادي، هو الحضور الجماهيري الكبير المرتقب من طرف جماهير القلعة البيضاء، وخاصة بعد موافقة وزارة الداخلية على حضور حوالي 6 آلاف مشجع زملكاوي في مدرجات ملعب بتروسبورت من أجل مؤازرة الفارس الأبيض.

ولن يُعاني فريق الزمالك في هذه المباراة سوى من بعض الغيابات القليلة، حيث يغيب عن صفوف الفارس الأبيض كلاً من الثنائي أيمن حفني إضافة إلى محمود حمدي الونش بسبب الإصابة، فيما تم استبعاد أيضاً كلاً من أحمد مدبولي إضافة إلى محمود عبد العاطي وأيضاً أحمد أبو الفتوح لأسباب فنية.

ومن جانبه كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه المغمور فريق القطن التشادي، حيث جاءت قائمة فريق الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد / عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدي النقاز / حازم إمام / محمود علاء / محمد عبد الغني / بهاء مجدي.

خط الوسط: محمود عبد العزيز / طارق حامد / فرجاني ساسي / محمد عنتر / محمود عبد المنعم كهربا / مصطفى فتحي / محمد إبراهيم / إبراهيم حسن / عبد الله جمعة / يوسف أوباما.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / عمر السعيد / حميد أحداد.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه المغمور فريق القطن التشادي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

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