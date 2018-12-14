رسمياً: محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي من “BBC” للعام الثاني توالياً

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أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” رسمياً اليوم الجمعة الموافق 14 ديسمبر 2018 عن فوز المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب أفريقي عن العام الحالي 2018 مثلما كان متوقعاً.

وبذلك الإنجاز نجح المصري محمد صلاح في الحفاظ على جائزة أفضل لاعب أفريقي المقدمة من طرف هيئة الإذاعة البريطانية للعام الثاني على التوالي، حيث سبق وأن فاز المصري محمد صلاح بالجائزة ذاتها في العام الماضي 2017.

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وكان يتنافس مع محمد صلاح على الجائزة في العام الحالي 2018 أربعة لاعبين، وهم السنغالي ساديو ماني إضافة إلى المغربي مهدي بن عطية وأيضاً الإيفواري فرانك كيسي وأخيراً الغاني توماس بارتي، إلا أن العطاء الغزير لمحمد صلاح طوال العام الحالي 2018 جعله يُتوج في نهاية المطاف بالجائزة.

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