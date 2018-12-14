أول تعليق من “محمد صلاح” بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب أفريقي من “BBC”

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شهد مساء اليوم الجمعة الموافق 14 ديسمبر 2018 فوز المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب أفريقي عن العام الحالي 2018، وهي الجائزة المقدمة من طرف هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”.

وتعليقاً على فوزه بجائزة أفضل لاعب أفريقي للعام الثاني على التوالي، أكد المصري محمد صلاح في حواره مع هيئة الإذاعة البريطانية أنه يشعر بسعادة كبيرة للغاية بعد فوزه بهذه الجائزة رفيعة المستوى للعام الثاني على التوالي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار محمد صلاح إلى أنه مر عليه العديد من الأوقات المميزة للغاية طوال العام الحالي 2018، وذلك سواء رفقة ناديه ليفربول أو حتى رفقة المنتخب الوطني المصري على كافة المستويات.

كما شدد أيضاً محمد صلاح في تصريحاته على أنه بات يطمح الآن إلى الفوز بالجائزة ذاتها في العام المقبل لكي يُصبح أول لاعب يفوز بها في 3 أعوام على التوالي، علماً بأن محمد صلاح من الممكن أن يفوز أيضاً بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا المقدمة من طرف الإتحاد الأفريقي لكرة القدم في مطلع العام المقبل 2019.

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