تعرف على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

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يستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة ضيفه فريق إيفرتون اليوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون تحديداً في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق إيفرتون:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / فابيان ديلف.

خط الوسط: فرناندينيو / ديفيد سيلفا / برناردو سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز / رحيم ستيرلينغ / ليروي ساني.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

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