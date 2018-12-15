تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام رايو فاليكانو بالدوري الإسباني

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يشهد ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد في مساء اليوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق ريال مدريد ضيفه فريق رايو فاليكانو، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق ريال مدريد الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق رايو فاليكانو:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا / كيلور نافاس / كيِكو كاسيَا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / خيسوس فاييخو / سيرجيو راموس / رافائيل فاران / مارسيلو / ألفارو أوُدريوثولا.

خط الوسط: توني كروس / لوكا مودريتش / فالفيردي / ماركوس لورينتي / ماركو أسينسيو / إيسكو / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق رايو فاليكانو:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

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