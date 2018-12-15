كريستيانو رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام تورينو بالدوري الإيطالي

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يشهد الملعب الأولمبي في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا في مساء اليوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق تورينو جاره وضيفه فريق يوفنتوس في ديربي مدينة تورينو، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وتورينو تحديداً في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة يوفنتوس وتورينو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق يوفنتوس الحاضرة في مباراة الديربي اليوم أمام مضيفه وجاره فريق تورينو:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني / ماتيا بيرين / بِنسوليو.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / جوُرجيو كيليني / مهدي بن عطية / أليكس ساندرو / ليوناردو بونوتشي / دانييلي روجاني / سبينازولا.

خط الوسط: إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / باولو ديبالا / دوغلاس كوستا / ماريو ماندزوكيتش / كين / فيديريكو بيرنارديسكي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق يوفنتوس المتوقع في مباراة الديربي اليوم أمام مضيفه وجاره فريق تورينو:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع:ماتيا دي تشيليو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / باولو ديبالا / ماريو ماندزوكيتش.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

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