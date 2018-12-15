موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بمشاركة “محمد صلاح” الأحد 16/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، يستعد فريق ليفربول لملاقاة غريمه التقليدي وضيفه فريق مانشستر يونايتد في ديربي إنجلترا في مساء يوم الأحد الموافق 16 ديسمبر 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مباراة ديربي إنجلترا وأيضاً عشاق اللاعب المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول ومانشستر يونايتد في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق مانشستر يونايتد في ديربي إنجلترا في مساء يوم الأحد الموافق 16 ديسمبر 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، سوف تكون مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول ومانشستر يونايتد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المنتظرة أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق مانشستر يونايتد في ديربي إنجلترا في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ولا شك أن فريق ليفربول يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق في مباراة الديربي أمام الغريم التقليدي فريق مانشستر يونايتد، وخاصة في ظل الإرهاق الكبير لكل لاعبي فريق ليفربول قبل هذه المباراة، إضافة إلى الغيابات المؤثرة عن صفوف فريق الريدز بداعي الإصابة وتحديداً من الناحية الدفاعية.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق ليفربول سوف يكون مطالباً بضرورة حصد النقاط الثلاث فقط لا غير، حتى وإن تم ذلك بدون تقديم أداء جيد على الإطلاق في مباراة الديربي، علماً بأن فريق مانشستر سيتي قد زاد من حجم الضغوطات أيضاً على فريق ليفربول بعد فوزه في الجولة الحالية أيضاً على حساب ضيفه فريق إيفرتون.

وبالتالي فإن صدارة الترتيب باتت حالياً وإن مؤقتاً بيد فريق مانشستر سيتي، مما يعني بدوره أن حتى نقطة التعادل في مباراة الديربي لن تجعل فريق ليفربول يستعيد صدارة الترتيب التي احتلها فقط في مطلع الأسبوع الماضي.

وبكل تأكيد سوف يكون فريق ليفربول منتشياً بنجاحه في حجز مقعده في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوزه الصعب على حساب ضيفه فريق نابولي الإيطالي منذ أيام قليلة بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق مانشستر يونايتد في وضعية جيدة نوعاً ما قبل خوضه مباراة الديربي أمام غريمه التقليدي فريق ليفربول، وذلك على الرغم من أن فريق مانشستر يونايتد لا يُنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، بل يُنافس فقط على إحدى المقاعد المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وبدون أدنى شك تعلم جماهير نادي مانشستر يونايتد جيداً أن فريقهُا سوف تكون له أفضلية كبيرة في مباراة الديربي في ظل تواجد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مع فريق الشياطين الحمر، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق مانشستر يونايتد هو الوحيد الذي لم يتعرض إلى أي خسارة على الإطلاق من فريق ليفربول في الموسم الماضي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن فريق مانشستر يونايتد هو الوحيد الذي لم يتمكن المصري محمد صلاح من تسجيل أي هدف في شباكه، وذلك سواء رفقة فريقه الحالي ليفربول أو حتى حينما كان لاعباً سابقاً في صفوف فريق تشيلسي.

ومن المتوقع أن يقوم البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: كريس سمالينج / إِيريك بايلي / فيكتور ليندلوف.

خط الوسط: أنطونيو فالنسيا / نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا / أشلي يونج / خوان ماتا.

خط الهجوم: أنطوني مارسيال / روميلو لوكاكو.

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