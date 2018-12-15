بعد تجربته الفاشلة في الدوري الإنجليزي..نادي إيطالي يقترب من إنقاذ رمضان صبحي

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018 أن أحد أندية مسابقة الدوري الإيطالي بات يُفكر جدياً في التعاقد مع المصري رمضان صبحي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، وذلك من أجل إعطائه الفرصة لخوض تجربة جديدة في مسيرته الإحترافية.

حيث أشارت التقارير إلى أن إدارة نادي لاتسيو الإيطالي ترغب في التعاقد مع المصري رمضان صبحي، وذلك على أمل منها أن يتكرر معها نفس السيناريو الذي حدث مع نادي روما منذ سنوات قليلة حينما تعاقد مع المصري محمد صلاح ومن ثم استفاد من عملية بيعه مادياً.

Advertisements

كما أضافت التقارير أيضاً أن إدارة نادي لاتسيو تسعى إلى تخليص المصري رمضان صبحي من تجربته الفاشلة بإِمتياز في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك سواء مع ناديه الحالي هدرسفيلد تاون أو حتى رفقة ناديه السابق ستوك سيتي.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن صفقة التعاقد مع المصري رمضان صبحي لن تُكلف خزائن نادي لاتسيو سوى 5 أو 6 مليون يورو فقط لا غير تقريباً، وذلك بسبب انخفاض القيمة السوقية للمصري رمضان صبحي بسبب جلوسه حبيساً بشكل دائم على مقاعد البدلاء.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني الأحد 16/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة