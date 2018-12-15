ملخص مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو السبت 15/12/2018 في الدوري الإسباني

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ملخص مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو، حقق فريق ريال مدريد فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق رايو فاليكانو بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق ريال مدريد في المباراة الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة الثالثة عشر، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق ريال مدريد رصيده 29 نقطة، فيما استقر رصيد فريق رايو فاليكانو عند 10 نقاط فقط لا غير.

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وجاءت تشكيلة فريق ريال مدريد الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

ملخص مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة فريق ريال مدريد الذي يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره.

وفي الدقيقة الثالثة عشر نجح فريق ريال مدريد في افتتاح التسجيل، وذلك عبر النجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي إِستغل ثغرة واضحة في خط دفاع فريق رايو فاليكانو، ليضع على إثرها فريقه الملكي في المقدمة وسط فرحة كبيرة من طرف الجماهير الملكية في مدرجات ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ولم يكتفِ فريق ريال مدريد بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل حسم الأمور نهائياً، وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير كاد الفريق الملكي ينجح في مسعاه، وذلك حينما انفرد النجم الإسباني ماركو أسينسيو بحارس مرمى فريق رايو فاليكانو، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت وتصدى للكرة بنجاح مبقياً على آمال فريقه في المباراة.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة السادسة والثلاثين، كاد فريق ريال مدريد يُضيف ثاني أهدافه في المباراة، وذلك حينما سدد النجم الألماني توني كروس كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، إلا أن القائم الأيمن لحارس مرمى فريق رايو فاليكانو تصدى للكرة وحرم أصحاب الأرض من التسجيل.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق ريال مدريد بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو، في شوط المباراة الثاني دخل فريق ريال مدريد عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق رايو فاليكانو أن يقوم بتعديل النتيجة حتى يضمن نقطة وحيدة فقط على أقل تقدير في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة الخامسة والستين نجح فريق ريال مدريد في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له القائد الإسباني سيرجيو راموس الهدف الثاني، إلا أن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل الذي تم تأكيده أيضاً بعد الإستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير كاد فريق رايو فاليكانو يُحقق المفاجأة ويُدرك التعادل، وذلك حينما سدد البرتغالي بيبي كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا تصدى للكرة بنجاح وأبقى على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقيقة الحادية والسبعين حاول الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد أن يقوم بزيادة الكثافة العددية في خط وسط ميدان فريقه، وذلك من خلال إشراك الإسباني داني سيبايوس بدلاً من النجم ماركو أسينسيو.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثامنة والسبعين، تلقى فريق ريال مدريد ضربة موجعة للغاية بعدما تعرض نجمه كريم بنزيمة إلى إصابة عضلية على مستوى الكاحل الأيسر، مما دفع المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك المهاجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور بدلاً منه.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق ريال مدريد بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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