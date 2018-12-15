ملخص مباراة يوفنتوس وتورينو بمشاركة “كريستيانو رونالدو” السبت 15/12/2018

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ملخص مباراة يوفنتوس وتورينو، حسم فريق يوفنتوس ديربي مدينة تورينو عقب فوزه الصعب خارج أرضه على حساب مضيفه وجاره فريق تورينو بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018 على الملعب الأولمبي في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق يوفنتوس في المباراة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة السبعين من ركلة جزاء، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق يوفنتوس رصيده إلى 46 نقطة، فيما استقر رصيد فريق تورينو عند 22 نقطة.

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وجاءت تشكيلة فريق يوفنتوس الأساسية في مباراة الديربي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ماتيا بيرين.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

ملخص مباراة يوفنتوس وتورينو والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة يوفنتوس وتورينو، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر الديربي حاول كل فريق أن يفرض أسلوب لعبه على الطرف الآخر، وخاصة فريق يوفنتوس الذي يرغب في الابتعاد أكثر بِصدارته لجدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي من أجل حسم أمر اللقب بشكل مبكر في الموسم الحالي.

وفي الدقيقة الخامسة عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق يوفنتوس في المباراة، وذلك حينما سدد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى الإيطالي المخضرم سلفاتوري سيريجو أبعدها إلى الخارج بنجاح.

وبعدها بدقائق قليلة فقط تلقى فريق تورينو ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما تعرض حارس مرماه سلفاتوري سيريجو إلى إصابة لم تجعله قادراً على إكمال المباراة، مما دفع الإيطالي والتر ماتزاري مدرب فريق تورينو إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك حارس المرمى البديل بدلاً منه.

ومع مرور الدقائق انحصر اللعب بشكل واضح في خط وسط الميدان مع انعدام الفرص الحقيقية على مرمى كلاً من الفريقين، ولعل ما ساهم في ذلك الأمر هو التنظيم الدفاعي المحكم الذي اتسم به كلاً من الطرفين منذ اللحظة الأولى في عمر الديربي.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الطرفين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول من الديربي على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

ملخص مباراة يوفنتوس وتورينو والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة يوفنتوس وتورينو، في شوط المباراة الثاني دخل فريق يوفنتوس عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة من أجل حصد النقاط الثلاث في نهاية المطاف، وفي مقابل ذلك حاول فريق تورينو الحفاظ على نتيجة التعادل لأطول فترة ممكنة مع محاولة أيضاً خطف هدف الانتصار قبل نهاية مباراة الديربي.

وفي الدقيقة الثانية والخمسين كاد فريق تورينو يُفاجئ ضيفه بأولى الأهداف، وذلك حينما سدد المهاجم الإيطالي أندريا بيلوتي كرة قوية جداً من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته اصطدمت بالمدافع الإيطالي جوُرجيو كيليني ومن ثم علت العارضة بقليل وسط أجواء حماسية للغاية في مدرجات الملعب الأولمبي.

وفي الدقيقة السبعين سنحت أمام فريق يوفنتوس فرصة مثالية للغاية من أجل تسجيل هدفه الأول في المباراة، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء لا غبار عليها، ليتولى تنفيذها النجم كريستيانو رونالدو بنجاح واضعاً فريق السيدة العجوز في المقدمة وسط حالة من الصدمة من طرف أصحاب الأرض.

ولم يكتفِ فريق يوفنتوس بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير نجح فريق يوفنتوس في مسعاه، وذلك حينما سجل النجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الهدف الثاني عقب إِستغلاله ثغرة في خط دفاع فريق تورينو، إلا أن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل مبقياً على آمال فريق تورينو في المباراة.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية مباراة الديربي على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق يوفنتوس بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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