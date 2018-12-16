تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول ومانشستر يونايتد في مباراة اليوم بمشاركة “محمد صلاح”

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يشهد ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا في مساء اليوم الأحد الموافق 16 ديسمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ليفربول ضيفه فريق مانشستر يونايتد في ديربي إنجلترا، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مباراة ديربي إنجلترا اليوم أمام ضيفه فريق مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق مانشستر يونايتد المتوقع في مباراة ديربي إنجلترا اليوم أمام مضيفه فريق ليفربول:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: إيريك بايلي / كريس سمالينج / فيكتور ليندلوف.

خط الوسط: أنطونيو فالنسيا / نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا / أشلي يونج / خوان ماتا.

خط الهجوم: أنطوني مارسيال / روميلو لوكاكو.

المدير الفني: البرتغالي جوزيه مورينيو.

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