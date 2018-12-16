أرسِنال في مهمة صعبة اليوم أمام ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي..تعرف على تشكيل أرسنال المتوقع

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يستعد فريق أرسنال لملاقاة مضيفه فريق ساوثهامبتون اليوم الأحد الموافق 16 ديسمبر 2018 على ملعب سانت ماري على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسِنال وساوثهامبتون تحديداً في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة أرسِنال وساوثهامبتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة، كما ستكون أرسِنال وساوثهامبتون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق أرسنال المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ساوثهامبتون:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / سوكراتيس / سياد كولاسيناك.

خط الوسط: تشاكا / لوكاس توُريرا / هينريك مخيتاريان / مسعود أوزيل.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

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