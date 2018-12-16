الإسماعيلي في مهمة صعبة اليوم أمام القطن بدوري أبطال أفريقيا..تعرف على تشكيل الإِسماعيلي المتوقع

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يستعد فريق الإسماعيلي لملاقاة ضيفه فريق القطن الكاميروني في مساء اليوم الأحد الموافق 16 ديسمبر 2018 على ملعب الإسماعيلية في محافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي والقطن تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الإسماعيلي والقطن منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق محمد الشاذلي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الإسماعيلي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق القطن:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمود متولي / باهر المحمدي / ريتشارد بافور / طارق طه.

خط الوسط: حسني عبد ربه / عماد حمدي / محمد صادق / لسعد الجزيري / كريم بامبو.

خط الهجوم: كريستوفر ميندوجا.

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