تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام ليفانتي بالدوري الإِسباني

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يشهد ملعب سيوتات دي فالنسيا مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم الأحد الموافق 16 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل ليفانتي ضيفه فريق برشلونة، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وليفانتي تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الإثنين بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة برشلونة وليفانتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ليفانتي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

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