تعرف على موعد قرعة ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019

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كشف الإتحاد العربي لكرة القدم اليوم الأحد الموافق 16 ديسمبر 2018 عن موعد إقامة مراسم قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م، وذلك بعدما انتهت منذ أيام قليلة فقط جميع مباريات الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

حيث أكد الإتحاد العربي لكرة القدم اليوم الأحد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال سوف تُقام يوم غداً الإثنين في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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كما أكد الإتحاد العربي لكرة القدم أيضاً أن مراسم القرعة سوف تشهد من جديد حضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الإتحاد العربي لكرة القدم ورئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، والذي سبق له وأن حضر مراسم قرعة الدور ثمن النهائي أو حتى قرعة دور ال32 من عمر المسابقة.

وإليكم الآن جميع الأندية العربية التي نجحت في التأهل إلى الدور ربع النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م:

فريق الاتحاد السكندري / فريق الوصل الإماراتي.

فريق الهلال السعودي / فريق الأهلي السعودي.

فريق المريخ السوداني / فريق النجم الساحلي التونسي.

فريق مولودية الجزائر الجزائري / فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

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