رسمياً: الأهلي يُعلن تعاقده مع المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي

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أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اليوم الأحد الموافق 16 ديسمبر 2018 عن التعاقد بشكل رسمي مع المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي، وذلك حتى يتولى منصب المدير الفني لفريق الأهلي خلفاً للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المقال منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وفي السياق ذاته أيضاً أكد النادي الأهلي أن عقد المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي مع المارد الأحمر سوف يمتد لمدة موسم ونصف، وذلك تحديداً انطلاقاً من منتصف شهر ديسمبر الحالي بعد نهاية مباراة إياب دور ال32 في مسابقة دوري أبطال أفريقيا التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق جيما كينيما الإثيوبي.

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وفي أول تصريحاته كمديراً فنياً لفريق الأهلي، شدد المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي على أنه يعمل جاهداً من أجل التتويج بالألقاب مع فريق الأهلي في الفترة القادمة، وخاصة في ظل معرفته الكبيرة بطموحات جماهير القلعة الحمراء.

كما أضاف أيضاً في تصريحاته أنه يُدرك جيداً حجم النادي الأهلي الذي يُعتبر أكبر نادي في قارة أفريقيا من الناحية التاريخية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه سوف يعمل على تطوير كافة لاعبي فريق الأهلي من أجل صناعة مستقبل مشرق سواء بالنسبة للفريق أو حتى بالنسبة له على المستوى الشخصي.

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